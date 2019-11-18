Умер писатель Игорь Сахновский

Умер российский писатель и поэт Игорь Сахновский. Об этом сообщает ТАСС.

Как рассказал член Союза писателей России Евгений Касимов, это случилось утром 18 ноября. У 61-летнего автора произошел разрыв аорты.

Сахновский родился 17 июля 1958 года в Орске Оренбургской области. В 1981 году он окончил Уральский государственный университет. Позднее он работал литературным консультантом в Средне-Уральском книжном издательстве и журнале «Уральский следопыт», а также занимал пост главного редактора в уральском отделении Академии наук СССР.

Его первый роман «Насущные нужды умерших» вышел в 1999 году. Он был удостоен международной литературной премии Fellowship Hawthornden International Writers Retreat. В 2003 году за цикл рассказов «Счастливцы и безумцы» писатель получил премию «Русский Декамерон». Произведение Сахновского «Человек, который знал все» 2007 года вошло в перечень финалистов премий «Большая книга» и «Русский Букер». Этот же роман был награжден премией «Бронзовая улитка», присуждаемой Борисом Стругацким.