Умер писатель и литературовед Лев Аннинский. Об этом на своей странице в Facebook сообщил публицист и телеведущий Александр Архангельский.

«Если кого из советских критиков и знали широкие читающие массы, то его. И он едва ли не первым в своем поколении научился ставить правильные слова в правильном порядке, то есть писать легко и вольно, что потом станет нормой, но эту норму задал он — вместе с двумя-тремя сверстниками», — говорится в посте.

Причина смерти 85-летнего Аннинского не уточняется. Прощание с ним пройдет 8 ноября в Малом зале Клуба писателей Центрального дома литераторов.

Литературный критик родился 7 апреля 1934 в Ростове-на-Дону. После окончания филологического факультета МГУ работал в журналах и газетах «Советский Союз», «Знамя», «Дружба народов», «Литературное обозрение», «Родина», «Время и мы», «Литературная газета». Кроме того работал преподавателем в Московском международном университете и Институте журналистики и литературного творчества.

Аннинский был членом Союза российских писателей и членом жюри литературной премии «Ясная Поляна». Создавал и вел передачи «Серебро и чернь», «Медные трубы», «Засадный полк», «Мальчики державы», «Охота на Льва». Среди написанным Аннинским книг — «Серебро и чернь: русское, советское, славянское, всемирное в поэзии Серебряного века», «Русский человек на любовном свидании», «Шестидесятники и мы: кинематограф, ставший и не ставший историей», «Лесковское ожерелье».

