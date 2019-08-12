Умерла литературный критик Елена Макеенко

Литературный критик и редактор проекта «Полка» Елена Макеенко скончалась в возрасте 32 лет. Об этом сообщил журналист Юрий Сапрыкин на своей странице в Facebook.

«Лена Макеенко умерла. Бедная, милая Лена. Царствие небесное», — написал Сапрыкин.

Макеенко страдала онкологическим заболеванием. В апреле на своей странице в Facebook она написала: «Химия завершилась в январе. Правда, оказалось, что опухоль перестала уменьшаться. И вообще, судя по всему, вылечить ее окончательно не удастся. Хотя я не перестаю надеяться на научный прогресс».

Елена Макеенко была сооснователем и соредактором сибирского интернет-журнала Siburbia. Сотрудничала с изданиями «Афиша Daily», The Village, Booknik, Esquire, «Новый мир». Вела обзор современной русской прозы на сайте «Горький» и курировала программы Красноярской ярмарки книжной культуры.

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