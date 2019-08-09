Радиоведущий оставил пугающее послание с мольбой о помощи и умер

Австралийский радио- и телеведущий Малькольм Ти Эллиот (Malcolm T. Elliott) скончался на 73-м году жизни, после того как оставил на своей странице в Facebook пост с просьбой о помощи. Об этом пишет Daily Mail.

Полиция пока не раскрыла подробностей и причины произошедшего. Незадолго перед смертью Эллиот опубликовал в Facebook взволновавший многих его подписчиков пост.

«Кто-нибудь может помочь? Я один и без крыши над головой в Лисморе. Мне нужен дом или временное жилье на три месяца. Я стал жертвой ложного обвинения и отчаялся. Вот о чем я сейчас думаю», — написал журналист.

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Один из комментаторов с сожалением сообщил, что не может ничем помочь ведущему, на что тот ответил: «Просто не приноси цветы». Когда стало известно о том, что Эллиот умер, пользователи начали писать свои соболезнования. Некоторые выражали предположение, что журналист свел счеты с жизнью, однако юзер, представившийся зятем Эллиота, заявил, что это не так.

Многие бывшие коллеги ведущего сожалели об утрате и отмечали, насколько большой вклад Эллиот внес в развитие местной радиоиндустрии. «Он совершил революцию в утренних австралийских эфирах, добавив в них веселье и сатиры», — сказал радиоведущий Алан Джоунз (Alan Jones).

В последние годы у Эллиота были проблемы со здоровьем. В 2004 году ему пришлось перенести пять коронарных шунтирований. В 2015 году ему вживили кардиостимулятор.

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