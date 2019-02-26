Умер главный переводчик Набокова

Переводчик и литературовед Геннадий Барабтарло скончался 24 февраля в США в возрасте 70 лет. Об этом сообщает издательство Columbia Missourian.

Причина смерти неизвестна. Похороны пройдут 27 февраля в городе Колумбия, штат Миссури.

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Геннадий Барабтарло родился в Москве в 1949 году, окончил филологический факультет МГУ имени Ломоносова, а в 1979 году эмигрировал в США, где продолжил заниматься литературой. Благодаря ему на русский язык были переведены такие произведения Владимира Набокова, как «Пнин», «Истинная жизнь Севастьяна Найта», «Лаура и ее оригинал» и все англоязычные рассказы писателя.

Он также написал несколько книг, посвященных творчеству Набокова: «Вид сверху. Очерки художественной техники и метафизики Набокова», «Сверкающий обруч. О движущей силе у Набокова», «Сочинения Набокова».

26 февраля стало известно о смерти солиста Talk Talk Марка Холлиса. Музыканту было 64 года.