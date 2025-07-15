Названа целевая аудитория первого в истории Lada кроссовера

«Автостат»: Azimut будет востребован у россиян 30-50 лет и молодежи

Первый в истории Lada кроссовер Azimut будет востребован у россиян среднего возраста (от 30 до 50 лет), а также среди представителей молодого поколения. Целевую аудиторию новинки концерна раскрыло агентство «Автостат» со ссылкой на опрошенных аналитиков.

Коммерческий директор автомобильного маркетплейса Fresh Евгений Житнухин считает, что новый кроссовер будет пользоваться большой популярностью в основном у россиян, представляющих среднюю возрастную категорию. Их может привлечь уровень надежности машины и оптимальный уровень комфорта. Кроме того, эта модель отличается широким набором базовых опций и «преимуществ технического характера», отметил эксперт.

Коммерческий директор сети дилерских центров «Прагматика» Александр Шапринский, в свою очередь, полагает, что новинка Lada также может привлечь внимание молодежи. Помимо относительно низкой стоимости, дополнительным преимуществом кроссовера перед более ранними моделями концерна станет «более высокое оснащение и уровень дизайна». «Приверженцы отечественного бренда будут приобретать новый Lada Azimut по причине того, что получат автомобиль с другими габаритами, удобный», — заключил Шапринский.

Новинку Lada презентовали на Петербургском международном экономическом форуме в начале лета 2025 года. Глава «АвтоВАЗа» Максим Соколов утверждал, что кроссовер поступит в продажу в России в следующем году. Ориентировочная розничная стоимость модели в базовой комплектации, по мнению управляющего директора LikeAvto Юлиана Гаврилова, составит до 2 миллионов рублей, а цена более оснащенных версий будет доходить до 2,5-2,7 миллиона рублей.

В качестве главных конкурентов российского кроссовера назывались китайские модели Haval Jolion, Geely Coolray и Cityray, Changan CS35, Chery Tiggo 4 и Belgee X50. Однако, как подчеркивал автоэксперт Игорь Моржаретто, все эти машины представлены в основном в более высоком ценовом сегменте, что делает стартовые позиции Azimut вполне обнадеживающими. Житнухин, в частности, допускал, что новый кроссовер может занять около 15 процентов в структуре продаж «АвтоВАЗа» на российском рынке.