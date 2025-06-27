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12:46, 27 июня 2025Экономика

Перспективы первого кроссовера Lada в России оценили

«Автостат»: Кроссовер Azimut займет около 5-15 процентов продаж Lada в России
Анатолий Акулов (редактор)

Фото: Роман Наумов / URA.RU / ТАСС

Первый в истории российского концерна «АвтоВАЗ» кроссовер Azimut может занять заметную долю в структуре продаж компании в РФ. Такой прогноз дал коммерческий директор автомобильного маркетплейса Fresh Евгений Житнухин, его слова приводит «Автостат».

Он отметил, что кроссоверы на внутреннем рынке продолжают пользоваться большой популярностью. Наряду с внедорожниками они являются самыми востребованными видами машин в России. «Новый кроссовер, как ожидается, займет около 15 процентов объема продаж марки Lada на российском рынке», — резюмировал Житнухин.

В пользу Azimut также говорит постепенное устаревание основных конкурентов в лице Niva Travel и Niva Legend, добавил управляющий директор LikeAvto Юлиан Гаврилов. Однако это обстоятельство еще не гарантирует, что новый кроссовер Lada обгонит по объемам продаж более бюджетную модель — седан Vesta. «Доля нового кроссовера в общей реализации марки Lada может составить 5-8 процентов», — заключил он.

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Презентация Lada Azimut состоялась середине июня в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2025). Модель изготовили на платформе Vesta. Она оснащена модернизированными двигателями собственного производства 1,6 и 1,8 литра мощностью 120 и 132 лошадиных силы, а также шестиступенчатой механической коробкой передач или вариатором. В «АвтоВАЗе» уверяют, что разработку автомобиля выполнили исключительно российские специалисты.

Автоэксперт Игорь Моржаретто прогнозировал ориентировочную розничную стоимость новинки в районе 1,5-2,5 миллиона рублей. За счет более низкой цены, полагает аналитик, Azimut может выиграть конкуренцию на внутреннем рынке у китайских кроссоверов, которые сейчас доминируют в РФ. Серийное производство модели, как ожидается, запустят в следующем году.

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