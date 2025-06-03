Названа ориентировочная стоимость первого в истории Lada кроссовера

Аналитик Моржаретто: Цена кроссовера Lada B+ Cross составит 1,5-2,5 млн рублей

Ориентировочная стоимость первого в истории Lada кроссовера, презентация которого состоится на Санкт-Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ-2025), составит примерно 1,5-2,5 миллиона рублей. Об этом заявил автоэксперт Игорь Моржаретто, его слова приводит ТАСС.

Аналитик отметил, что модель B+ Cross будет относительно доступной на фоне нынешних цен на машины на российском рынке. Моржаретто полагает, что кроссовер Lada составит конкуренцию китайским аналогам, которые сейчас доминируют в этом сегменте. «Этот автомобиль будет в ценовой нише достаточно доступным», — резюмировал эксперт.

Он напомнил, что новинка российского концерна сделана на базе еще одного бюджетного автомобиля — Vesta. В кроссовере, в частности, установлен аналогичный двигатель мощностью 122 лошадиных силы. В то же время покупателям будут доступны сразу две версии — с автоматической или механической коробкой передач.

Помимо вышеуказанного кроссовера на ПМЭФ-2025 презентуют «еще одну новинку» Lada. Однако, какую именно, в пресс-службе раскрывать не стали. Кроме того, в рамках форума посетителям покажут флагманский бизнес-седан — Iskra. Что касается B+ Cross, то серийное производство этой модели, по данным Autonews, стартует в первой половине 2026 года.