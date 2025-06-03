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13:32, 3 июня 2025Экономика

«АвтоВАЗ» пообещал показать первый кроссовер собственной разработки

«АвтоВАЗ»: Первый кроссовер собственной разработки представят на ПМЭФ 18 июня
Вячеслав Агапов

Фото: Дмитрий Лебедев / Коммерсантъ

«АвтоВАЗ» пообещал показать первый кроссовер собственной разработки. Об этом сообщает пресс-служба автоконцерна.

Презентация новинки пройдет в рамках Санкт-Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) 18 июня. Она пройдет в зоне уличной экспозиции бренда между павильонами G и H Конгресс-центра «Экспофорум». Автопроизводитель представит первый кроссовер Lada собственной разработки, «еще одну новинку», а также Lada Iskra, выход состоится в июле 2025 года и будет приурочен к дню рождения компании.

По данным Autonews, в серийное производство Lada B+ Cross поступит в первой половине 2026 года. Впервые прототип автомобиля демонстрировали в январе 2025 года в ходе визита на автозавод в Тольятти президента России Владимира Путина. Прототип на тот момент был исполнен в стиле Lada Vesta.

Ранее стало известно, что «АвтоВАЗ» и Минпромторг обсуждают новые форматы господдержки производителя и варианты обеспечить спрос на машины Lada, чьи продажи падают с начала года. В компании считают выходом из сложившейся ситуации прямые бюджетные субсидии автопроизводителю, которые тот сможет транслировать в скидки для покупателей, то есть снижать цены на модели.

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