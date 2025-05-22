Цены на Lada собрались снижать за счет бюджета

Вице-президент «АвтоВАЗа» Громак рассказал о планах по субсидиям на покупку Lada

«АвтоВАЗ» и Минпромторг обсуждают новые формы поддержки спроса на продукцию крупнейшего российского производителя легковых автомобилей, который сталкивается с обрушением продаж с начала года. Об этом рассказал вице-президент компании Сергей Громак, передает ТАСС.

По его словам, одним из вариантов считают прямые бюджетные субсидии автопроизводителю, которые тот сможет транслировать в скидки для покупателей, то есть снижать цены на модели.

Громак отметил, что, помимо самой экономии на цене, владелец Lada сможет избежать выплаты процентов по автокредитам, которые с учетом ключевой ставки обходятся рекордно дорого.

Также топ-менеджер выразил надежду, что финансирование субсидий на разработки сохранится, поскольку это важный момент, как и льготное автокредитование и льготный лизинг.

Ранее сообщалось, что Совет Федерации одобрил законопроект о локализации автомобилей такси, согласно которому с марта следующего года для включения в соответствующий реестр машина должна будет отвечать требованиям по импортозамещению. Главным лоббистом такого решения стал «АвтоВАЗ», поскольку фактически после вступления закона в силу таксопарки и самозанятые водители вынуждены будут покупать продукцию отечественного предприятия.

Одновременно глава экономического комитета Совета Федерации Андрей Кутепов разработал законопроект об аналогичном переводе сервисов каршеринга на использование российских автомобилей. Обе законодательных инициативы поспособствуют увеличению продаж продукции «АвтоВАЗа» на безальтернативной основе.