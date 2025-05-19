В России собрались перевести каршеринг на продукцию «АвтоВАЗа»

Сенатор Кутепов предложил запретить использование в каршеринге иностранных машин

Глава экономического комитета Совета Федерации Андрей Кутепов разработал законопроект о переводе сервисов каршеринга на использование российских автомобилей, как и в случае с таксопарками. Документ направлен на отзыв в правительство, передает РИА Новости.

Сенатор предложил уравнять правила закупки автомобилей для краткосрочной аренды без водителя с правилами приобретения транспортных средств для государственных и муниципальных нужд. Речь идет о наборе минимального количества баллов локализации в соответствии с постановлением «О подтверждении производства российской промышленной продукции».

Сейчас автомобиль должен набрать не менее 3,2 тысячи баллов локализации. Как ранее отмечали участники рынка, фактически удовлетворить этим требованиям может только продукция «АвтоВАЗа».

В пояснительной записке Кутепов указал, что сегмент каршеринга не в полной мере затронут «системной работой по наполнению рынка высоколокализованными автомобилями».

Такое упущение, по словам сенатора, не способствует стимулированию производства своих автомобилей. Еще в 2023 году доля китайских автомобилей в парках операторов каршеринга составляла от 30 до 50 процентов. Изменение законодательства позволит исправить ситуацию, невыгодную для российского производителя.

Ранее Госдума приняла законопроект о переводе российских таксопарков на отечественные автомобили. В случае его вступления в силу (документ еще должен принять Совет Федерации и подписать президент) с марта 2026 года для постановки в реестр такси придется приобретать продукцию «АвтоВАЗа», если правительство не снизит требования к локализации.

Против такой инициативы выступили профильные ассоциации и крупнейшие российские бизнес-сообщества. Они указывали, что такой шаг приведет к уменьшению числа машин такси, росту цен и, как следствие, недоступности услуги для населения. Главным сторонником проекта оставался «АвтоВАЗ», которому на фоне резкого падения продаж в 2025 году монополизация рынка автомобилей для такси гарантирует спрос.