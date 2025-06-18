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14:09, 18 июня 2025Экономика

«АвтоВАЗ» показал свой первый кроссовер

«АвтоВАЗ» на ПМЭФ представил свой первый кроссовер под названием Lada Azimut
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Мила Степанян / ТАСС

Крупнейший российский производитель легковых автомобилей «АвтоВАЗ» показал на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) свой первый кроссовер, начало серийного производства которого намечено на 2026 год. Об этом говорится в пресс-релизе компании.

Новинка, изготовленная на платформе Vesta, получила название Lada Azimut. Его выбрали по итогам конкурса среди сотрудников «АвтоВАЗа».

В компании уверяют, что разработку автомобиля выполнили исключительно российские специалисты — от концепции, компоновки и дизайна до производства и настройки всех систем и функций.

На модель установят модернизированные двигатели собственного производства 1,6 и 1,8 литра мощностью 120 и 132 лошадиных силы, а также шестиступенчатую механическую коробку передач или вариатор.

Azimut получит новую российскую мультимедийную платформу, а в качестве опций доступны панорамная крыша с люком, обогреваемые боковые стекла, двухзонный климат-контроль, электропривод двери багажника, камера кругового обзора, электрический стояночный тормоз и система выбора режима движения в зависимости от покрытия.

«АвтоВАЗ» утверждает, что новая модель станет лучшим предложением по соотношению цены и качества, однако стоимость новинки не называется.

Ранее первый вице-премьер Денис Мантуров согласился с тем, что в текущем году «АвтоВАЗу» придется сократить реальные объемы выпуска, как и производственный план по выпуску автомобилей Lada, потому что спрос на новые машины на российском рынке устойчиво падает.

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