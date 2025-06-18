«АвтоВАЗ» показал свой первый кроссовер

Крупнейший российский производитель легковых автомобилей «АвтоВАЗ» показал на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) свой первый кроссовер, начало серийного производства которого намечено на 2026 год. Об этом говорится в пресс-релизе компании.
Новинка, изготовленная на платформе Vesta, получила название Lada Azimut. Его выбрали по итогам конкурса среди сотрудников «АвтоВАЗа».
В компании уверяют, что разработку автомобиля выполнили исключительно российские специалисты — от концепции, компоновки и дизайна до производства и настройки всех систем и функций.
На модель установят модернизированные двигатели собственного производства 1,6 и 1,8 литра мощностью 120 и 132 лошадиных силы, а также шестиступенчатую механическую коробку передач или вариатор.
Azimut получит новую российскую мультимедийную платформу, а в качестве опций доступны панорамная крыша с люком, обогреваемые боковые стекла, двухзонный климат-контроль, электропривод двери багажника, камера кругового обзора, электрический стояночный тормоз и система выбора режима движения в зависимости от покрытия.
«АвтоВАЗ» утверждает, что новая модель станет лучшим предложением по соотношению цены и качества, однако стоимость новинки не называется.
Ранее первый вице-премьер Денис Мантуров согласился с тем, что в текущем году «АвтоВАЗу» придется сократить реальные объемы выпуска, как и производственный план по выпуску автомобилей Lada, потому что спрос на новые машины на российском рынке устойчиво падает.