Мантуров спрогнозировал падение выпуска Lada

Первый вице-премьер РФ Мантуров: Производство Lada просядет в 2025 году

В 2025 году реальные объемы выпуска, как и производственный план по выпуску автомобилей Lada, сократятся на фоне общего падения спроса на новые машины на российском рынке. Такой прогноз дал первый вице-премьер РФ Денис Мантуров, его слова приводит РБК.

Снижение произойдет по объективным, независящим от концерна «АвтоВАЗ», причинам, подчеркнул он. Дело не в качестве выпускаемых на заводах в Тольятти и Ижевске автомобилях, а в падении интереса к новым машинам на фоне повышения их стоимости и удорожания автокредитов, пояснил Мантуров. «В этом году будет снижение по объективным причинам», — резюмировал первый вице-премьер.

С учетом сложившихся в России макроэкономических реалий, добавил Мантуров, граждане все чаще предпочитают откладывать деньги на банковские депозиты. Переход к сберегательной модели финансового поведения населения в итоге бьет по выручке автопроизводителей, включая «АвтоВАЗ». На этом фоне руководству концерна придется пересмотреть собственный план по выпуску новых машин в 2025 году, заключил Мантуров.

В прошлом году «АвтоВАЗ» выпустил в общей сложности 525 525 автомобилей Lada. В сравнении с 2023-м показатель увеличился на 40 процентов. Совокупная производственная мощность двух заводов концерна в России оценивается более чем в 750 тысяч машин в год. На фоне падения спроса издание «Самарское обозрение» со ссылкой на отраслевые источники ранее сообщило о намерении руководства «АвтоВАЗа» пересмотреть вопрос о сокращении программы реализации машин на 2025 год. Речь шла о возможном снижении планки на 20 процентов, примерно до 400 тысяч единиц.

По итогам января-мая в России продали в общей сложности 131,2 тысячи автомобилей Lada. В годовом выражении показатель сократился на 26,3 процента. В июне, согласно ожиданиям представителя «АвтоВАЗа», реализация может просесть на 30-35 процентов. На фоне проблем с продажами руководство концерна утвердило скидки на весь модельный ряд Lada. Если негативная динамика продолжится, у концерна не останется иного выхода, кроме как поднимать отпускные цены на свои машины, резюмировал глава компании Максим Соколов.