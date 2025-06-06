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09:22, 6 июня 2025Экономика

Продажи Lada решили спасать за счет скидок

«АвтоВАЗ» ввел скидки от 6 до 34 процентов на весь модельный ряд Lada
Анатолий Акулов (редактор)

Фото: Виталий Невар / РИА Новости

Руководство российского концерна «АвтоВАЗ» утвердило скидки на весь модельный ряд Lada. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление пресс-службы компании.

Размер дисконта будет зависеть от модели, комплектации, типа кузова и года выпуска. С учетом этого скидки на ассортимент Lada составят от 6 до 34 процентов. В концерне также напомнили, что почти на все модели бренда распространяется действие госпрограммы льготного автокредитования.

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Стоимость внедорожника Niva Travel понизили на 6-8 процентов. Эта мера распространяется на все модели 2024 года выпуска. Аналогичные дисконты будут действовать для седанов Granta. В то же время на все семейство в целом скидки составят 11-14 процентов. Максимальный дисконт на модели Vesta и Aura — 21 процент. Самую же большую скидку в июне предоставят на фургоны Largus — 31-34 процента. Для легких коммерческих автомобилей дисконт будет варьироваться от 10-14 процентов, заключили представители «АвтоВАЗа».

За счет этих мер в компании рассчитывают спасти продажи от обрушения и повысить привлекательность своих машин на внутреннем рынке. Ранее президент концерна Максим Соколов спрогнозировал падение реализации машин Lada в России на четверть в годовом выражении. Согласно его ожиданиям, в июне продажи могут просесть примерно до 30 тысяч единиц. Представитель «АвтоВАЗа», в свою очередь, допустил снижение показателя на 30-35 процентов. Проблем концерну добавляет рост себестоимости производства, увеличение издержек при текущей двузначной инфляции, а также усиление конкуренции со стороны китайских автобрендов. На этом фоне Соколов не исключил индексации цен на автомобили Lada в обозримом будущем.

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