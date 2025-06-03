«АвтоВАЗ» спрогнозировал обрушение продаж Lada

«АвтоВАЗ» спрогнозировал падение продаж Lada на 30-35 процентов в июне

«АвтоВАЗ» прогнозирует обрушение продаж автомобилей Lada в начале лета 2025 года. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на оценку представителя российского концерна.

По итогам первого летнего месяца реализация Lada в стране может просесть на 30-35 процентов в годовом выражении. Он отметил, что это — предварительный прогноз. Более точную оценку можно будет давать по итогам первой недели июня. «Она всегда бывает показательная в июне для того, чтобы строить более точный прогноз», — резюмировал представитель «АвтоВАЗа».

Ранее президент концерна Максим Соколов допустил спад продаж машин Lada в июне на четверть. По итогам первого летнего месяца, показатель может снизиться примерно до 30 тысяч единиц. Для сравнения, годом ранее реализация оценивалась в 39,7 тысячи. Таким образом, продажи в июне 2025-го, согласно ожиданиям главы компании, могут составить 25,8-27,8 тысячи штук.

На фоне нынешних проблем с реализацией Соколов допустил индексацию цен на автомобили Lada в обозримом будущем. Он отметил, что повышать стоимость придется с учетом роста себестоимости производства, а также увеличения издержек при текущей двузначной инфляции. «Представители «АвтоВАЗа» будут учитывать рыночную ситуацию», — заключил глава концерна.

По итогам первых пяти месяцев 2025 года суммарные объемы продаж Lada в России просели на 26,3 процента в сравнении с тем же периодом 2024-го. За январь-май в стране реализовали только 131,2 тысячи автомобилей этой марки. Эксперты связывают подобную динамику с рядом факторов, включая с удорожанием автокредитов на фоне рекордно высокой ключевой ставки, а также демпингом со стороны китайских автопроизводителей, которые стремятся избавиться от пылящихся на складах машин.