Первый в истории Lada кроссовер сравнили с конкурентами

«Автостат»: Низкая стоимость и недорогое техобслуживание — преимущества Azimut

Главными преимуществами первого в истории Lada кроссовера — Azimut — перед китайскими конкурентами станет низкая стоимость российской модели и недорогое техническое обслуживание. Об этом сообщает «Автостат» со ссылкой на участников рынка.

Ключевыми конкурентами Azimut на российском рынке, по мнению коммерческого директора сети дилерских центров «Прагматика» Александра Шапринского, станут в основном китайские кроссоверы. Речь идет, в частности, о Haval Jolion, Geely Coolray и Cityray, Changan CS35, Chery Tiggo 4 и Belgee X50.

Однако все эти машины представлены в более высоком ценовом сегменте. Их стоимость варьируется от 2,5 до 3 миллионов рублей. Как отмечал ранее автоэксперт Игорь Моржаретто, ориентировочная розничная цена Lada Azimut составит 1,5-2,5 миллиона рублей в зависимости от комплектации. «В сегодняшних реалиях, думаю, модель была бы успешной, если бы цена поместилась в вилку 1,9-2,4 миллиона рублей», — пояснил Моржаретто.

К числу других преимуществ новой модели российского концерна Шапринский отнес доступные по цене техническое обслуживание и запасные части. В свою очередь, коммерческий директор автомобильного маркетплейса Fresh Евгений Житнухин также отмечает высокие ходовые качества Azimut, низкий расход топлива и использование элементов искусственного интеллекта. В то же время главным недостатком отечественного кроссовера он назвал отсутствие полноприводной модификации. Это обстоятельство ограничивает возможности автомобиля вне города и делает его уязвимым в условиях бездорожья, резюмировал аналитик.

Презентация Azimut состоялась на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ-2025). Модель изготовили на платформе Vesta. Она оснащена модернизированными двигателями собственного производства 1,6 и 1,8 литра мощностью 120 и 132 лошадиных силы, а также шестиступенчатой механической коробкой передач или вариатором. В «АвтоВАЗе» уверяют, что разработку автомобиля выполнили исключительно российские специалисты. Эксперты утверждали, что новая модель займет около 5-15 процентов продаж Lada в России.