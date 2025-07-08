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10:49, 8 июля 2025Экономика

В России назвали ориентировочную стоимость первого в истории Lada кроссовера

Глава LikeAvto Гаврилов: Цена стартовой версии Azimut составит до 2 млн рублей
Анатолий Акулов (редактор)

Фото: Алексей Даничев / РИА Новости

Ориентировочная розничная стоимость первого в истории Lada кроссовера — модели Azimut в стартовой комплектации — составит до двух миллионов рублей. Об этом заявил управляющий директор LikeAvto Юлиан Гаврилов, его слова приводит «Автостат».

При этом предполагаемая стоимость более технологически оснащенных версий может доходить до 2,5-2,7 миллиона рублей, считает аналитик. Он отметил, что цена кроссовера традиционно выше, если сравнивать со стоимостью седанов на той же платформе.

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Это обусловлено в том числе стабильно высоким спросом на подобного рода машины и их «конструктивными особенностями», пояснил Гаврилов. Первый в истории Lada кроссовер получился «довольно технологичным», поэтому цены на эту модель будут заметно выше, чем на бюджетный седан Vesta, полагает эксперт. «Я предполагаю, что Azimut будет заметно дороже Vesta», — резюмировал он.

Коммерческий директор сети дилерских центров «Прагматика» Александр Шапринский отмечает, что главными конкурентами новой модели Lada на российском рынке станут китайские кроссоверы. Речь идет, в частности, о Haval Jolion, Geely Coolray и Cityray, Changan CS35, Chery Tiggo 4 и Belgee X50. Преимуществом Azimut может стать более доступный ценник, допустил он. Главным же недостатком российского кроссовера коммерческий директор автомобильного маркетплейса Fresh Евгений Житнухин назвал отсутствие полноприводной версии.

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