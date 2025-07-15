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12:03, 15 июля 2025Из жизни

Пастух отбился от тигра палками

В Индии пастух сумел отбиться от тигра палками
Антонина Черташ
Антонина Черташ

Фото: David & Micha Sheldon / imagebroker.com / Globallookpress.com

В Индии пастух едва не стал жертвой тигра. Об этом сообщает Bhaskar English.

Тигр напал на мужчину по имени Бастирам, когда тот пас скот в лесу в округе Балагхат. Хищник атаковал мужчину сзади и нанес ему серьезные травмы головы и руки. Несмотря на это, пострадавший смог отбиться от зверя палками и прогнать его.

«Несмотря на травмы, Бастирам прошел 200 метров до места, где смог позвонить сыну», — сообщили в лесном департаменте. Мужчину доставили в районную больницу, его состояние сейчас оценивают как стабильное.

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Власти выделили пострадавшему пять тысяч рупий (4,5 тысячи рублей) в виде экстренной помощи и пообещали покрыть все медицинские расходы. Жителям близлежащих деревень рекомендовали воздержаться от посещения леса из-за активности хищника.

Ранее сообщалось, что в Индии тигр напал на двоих мужчин, которые попытались сделать с ним селфи. После этого хищник скрылся в лесу.

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