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16:19, 19 июня 2025Из жизни

Тигр пришел на водопой и напал на пытавшихся сделать с ним селфи людей

В Индии два человека попытались сделать селфи с диким тигром и едва выжили
Антонина Черташ
Антонина Черташ

Фото: slowmotiongli / Shutterstock / Fotodom  

В Индии тигр напал на двоих мужчин, которые попытались сделать с ним селфи. Об этом пишет International Business Times.

Инцидент произошел в национальном парке Рантхамбор в районе Фалоди, где тигр пришел на водопой у плотины Кайлашпури. Поблизости собралась группа местных жителей. Они делали селфи, подходя все ближе к хищнику. В это время агроном сельскохозяйственного департамента Ситарам Саини возвращался из ближней деревни, где инспектировал ограждение одной из ферм. Заметив толпу, мужчина тоже остановился, чтобы посмотреть на тигра, и протолкнулся поближе к нему.

В этот момент дикий зверь обратил внимание на людей, бросился на Саини и вцепился ему в ногу. Стоявший рядом охранник нацпарка по имени Бабулал попытался ему помочь. Тогда тигр ударил его лапой по лицу. После этого хищник скрылся в лесу. Оба мужчины выжили и получают помощь врачей.

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В лесном департаменте заявили, что агрессия животного, вероятнее всего, спровоцирована человеческим фактором: он воспринял людей как угрозу. Это уже третье нападение тигра в Рантхамборе за последние месяцы.

В июне тигр растерзал 60-летнего священника в форте Рантхамбор. Мужчина два десятилетия служил в храме форта. Он шел умываться ранним утром, когда на него напал хищник.

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