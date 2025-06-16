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14:00, 16 июня 2025Из жизни

Тигр растерзал священника

В Индии тигр растерзал священника в историческом форте
Антонина Черташ
Антонина Черташ

Фото: Unsplash

В Индии пожилой священник стал жертвой тигра. Об этом сообщает The Hawk.

Трагический инцидент произошел в историческом форте Рантхамбор в одноименном национальном парке в штате Раджастан. 60-летний священник Радхешайм Саини, который два десятилетия служил в храме форта, шел умываться ранним утром, когда на него напал хищник. Спасти мужчину не удалось, он истек кровью.

Возмущенные местные жители в ответ на происшествие перекрыли дорогу Савай-Мадхопур — Кундера, обвинив лесной департамент в бездействии. За два месяца тигры растерзали в этом районе уже троих человек. Эксперты называют ситуацию тревожной и настаивают на отлове хищников или полном запрете на вход людей в опасную зону.

Несмотря на предыдущие случаи, власти не усилили меры безопасности. В воскресенье департамент лишь ограничил посещение форта из-за активности тигров. Местные жители требуют компенсации для семьи погибшего и принятия срочных мер.

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