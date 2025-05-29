Тигры растерзали 11 человек

В Индии тигры из заповедника Тадоба-Андхари загрызли 11 человек за 17 дней

В Индии 11 жителей округа Чандрапур стали жертвами тигров за 17 дней. Об этом сообщает The Free Press Journal.

Еще два фатальных нападения произошли в буферной зоне заповедника Тадоба-Андхари, штат Махараштра, в минувший вторник, 27 мая. 45-летняя Нанда Санджай Макалвар собирала в лесу бамбук вместе с мужем и другими жителями деревни Чироли, когда на нее напал хищник и растерзал ее. 52-летний Суреш Сопанкар пас скот в том же районе и также стал жертвой тигра.

В четверг, 23 мая, было совершено нападение на 55-летнего пастуха Банду Парашурам Ураде, когда он выгонял скот на выпас. 17 мая тигры из заповедника растерзали 70-летнего Риши Пендора из деревни Бхандурна. 18 мая зверь набросился на 63-летнего Мароти Шенде, который собирал листья чернодревесной хурмы в лесном массиве Талохи.

До этого 14 мая хищник лишил жизни жительницу деревни Карбада, 54-летнюю Качрабаи Бхарде. Утром 13 мая недалеко от деревни Бадурни зверь растерзал 30-летнюю Бхуванешваи Бхендре. 11 мая в лесу нашли останки 65-летней Нималы Шенде из деревни Нагла. 10 мая за одно нападения тигр расправился сразу с тремя жителями деревни Мендхамал — 55-летней Кантабай Чоудхари, ее 30-летней невесткой Шубханги Чоудхари и 50-летней Сарикой Шенде.

Во вторник, 13 мая, сообщалось, что властям удалось поймать тигрицу-людоеда, которую подозревали в атаках на людей. По всей видимости, нападения совершали несколько тигров, или пойманная самка была непричастна к серии атак.