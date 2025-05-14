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20:23, 14 мая 2025Из жизни

Тигрицу-людоеда поймали после расправы над пятью женщинами за три дня

В Индии поймали тигрицу-людоеда, которая убила пять человек за три дня
Антонина Черташ
Антонина Черташ

Фото: Bob Brewer / Unsplash

В Индии властям удалось поймать тигрицу-людоеда, которая за три дня расправилась с пятью местными жителями. Об этом пишет Lokmat Times.

Утром 13 мая недалеко от деревни Бадурни хищница растерзала 30-летнюю Бхуванешваи Бхендре, собиравшую листья чернодревесной хурмы в лесу Мул. До этого та же тигрица набросилась на местную жительницу 11 мая и еще на троих женщин 10 мая. Во всех случаях нападения стали фатальными и произошли недалеко от заповедника тигров Тадоба-Андхари, штат Махараштра. Новости о пяти жертвах тигрицы за три дня посеяли панику в окрестных деревнях.

Сотрудники лесного департамента очень серьезно отнеслись к ситуации: они расставили камеры и ловушки рядом с местами нападений. 14 мая тигрицу удалось поймать. Не уточняется, будут ли хищницу усыплять после серии расправ над людьми. Чиновники отметили, что жителям штата приходится ходить в леса в период активности хищников ради того, чтобы прокормить семьи.

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Ранее сообщалось, что в Индии егерь едва не стал жертвой тигрицы, она нанесла ему увечья. Администрация национального парка считает, что нападение совершила та же тигрица, которая ранее атаковала жителей деревни Кушмах на границе заповедника.

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