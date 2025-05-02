Тигрица напала на егеря

В Индии тигрица атаковала егеря и нанесла ему увечья

В Индии егерь едва не стал жертвой тигрицы, она нанесла ему увечья. Об этом пишет India New England.

Тигрица из заповедника Бандхавгарх в штате Мадхья-Прадеш напала на сотрудника лесной охраны. Хищница, прятавшаяся в густом подлеске, атаковала Рамсухавана Чаудхари во время обычного пешего патруля в районе Панпата в округе Умариа. Мужчина получил травмы спины, предплечья и головы.

Чаудхари был немедленно доставлен в районную больницу в Умариа. Доктор К.Л. Сони сообщил, что у егеря не было угрожающих жизни травм, но ему пришлось наложить швы на раны на голове и предплечье.

Администрация национального парка считает, что нападение совершила та же тигрица, которая ранее атаковала жителей деревни Кушмах на границе заповедника. Лесной департамент усилил слежку за передвижениями животного, используя слонов для мониторинга. Директор заповедника Анулам Сахай сообщил, что обсуждается перемещение тигрицы в более безопасную зону.

Ранее сообщалось, что в индийском штате Уттаракханд тигр растерзал женщину. Нападение стало вторым в районе за два месяца.