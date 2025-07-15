МО РФ: ВС России взяли под контроль населенный пункт Воскресенка в ДНР

Российские войска вошли в новый населенный пункт Донбасса — военные взяли под полный контроль поселок Воскресенка в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом журналистам сообщили в Минобороны России.

В оборонном ведомстве сообщили, что в боях за Воскресенку участвовали бойцы группировки войск «Восток». Отмечается, что на этом направлении боевых действий украинские подразделения потеряли до 185 солдат, а также десять автомобилей и четыре артиллерийских орудия.

В ходе боев российские войска нанесли поражение бригаде морской пехоты и двум бригадам теробороны Вооруженных сил Украины.

Также в Минобороны сообщили о занятии Петровки в ДНР.