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12:06, 15 июля 2025Россия

Российские войска вошли в новый населенный пункт Донбасса

МО РФ: ВС России взяли под контроль населенный пункт Воскресенка в ДНР
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Российские войска вошли в новый населенный пункт Донбасса — военные взяли под полный контроль поселок Воскресенка в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом журналистам сообщили в Минобороны России.

В оборонном ведомстве сообщили, что в боях за Воскресенку участвовали бойцы группировки войск «Восток». Отмечается, что на этом направлении боевых действий украинские подразделения потеряли до 185 солдат, а также десять автомобилей и четыре артиллерийских орудия.

В ходе боев российские войска нанесли поражение бригаде морской пехоты и двум бригадам теробороны Вооруженных сил Украины.

Также в Минобороны сообщили о занятии Петровки в ДНР.

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