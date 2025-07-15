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12:02, 15 июля 2025Бывший СССР

Стало известно о планах НАТО по нападению на Приднестровье

Депутат ПМР Сафонов заявил, что у НАТО есть план нападения на Приднестровье
Анастасия Дубова (редактор отдела БСССР)

Фото: Мирослав Ротарь / Sputnik / РИА Новости

У стран Североатлантического альянса (НАТО) уже готов план по захвату Приднестровской Молдавской Республики (ПМР). Такое заявление сделал депутат Верховного совета ПМР Андрей Сафонов в беседе с РИА Новости.

В Службе внешней разведки сообщили о планах президента Молдавии Майи Санду отменить нейтральный статус страны, закрепленный в Конституции, в случае победы на парламентских выборах правящей партии. Эту ситуацию прокомментировал Сафонов.

«Все это создает основу для ввода западных и румынских контингентов в Молдавию. (...) Здесь лишь один вопрос: есть ли у них всех план нападения на Приднестровье? Несомненно, такой план разработан», — отметил он.

Парламентарий убежден, что вхождение войск Румынии и НАТО в страну сделает переговорный процесс по урегулированию молдавско-приднестровского невозможным. Он напомнил о размещении на территории Приднестровья российских войск, которые находятся там с начала 1990-х годов после конфликта в регионе.

Ранее глава МИД Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Виталий Игнатьев заявил, что Россия сможет сохранить мир, безопасность и стабильность в Приднестровье. Дипломат также напомнил, что на территории республики проживают свыше 220 тысяч граждан Российской Федерации.

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