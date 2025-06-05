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08:30, 5 июня 2025Бывший СССР

В ПМР назвали способную сохранить мир в Приднестровье страну

Глава МИД ПМР Игнатьев: Россия сможет сохранить мир в Приднестровье
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Артем Кулекин / РИА Новости

Россия сможет сохранить мир, безопасность и стабильность в Приднестровье. Об этом заявил глава МИД Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Виталий Игнатьев в эфире телеканала «Первый приднестровский», запись которого доступна на YouTube.

«Россия несет историческую ответственность и как правопреемница Советского Союза, и в целом, в более глубоких исторических параллелях, несет ответственность за мир, безопасность, стабильность на этом региональном пространстве», — сказал он. Министр также подчеркнул роль России в обеспечении мира в регионе посредством миротворческой операции, а также сопосредничества в переговорном процессе Тирасполя и Кишинева.

Дипломат напомнил, что на территории Приднестровья проживает свыше 220 тысяч граждан Российской Федерации. Он отметил, что интересы находящихся в непризнанной республике россиян, а также всего населения ПМР, должны являться частью государственной политики Кремля.

Ранее стало известно, что власти Молдавии испугались роста числа российских военных в Приднестровье. По словам премьер-министра республики Дорина Речана, увеличение российского контингента может представлять угрозу для всего юга Украины.

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