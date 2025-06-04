Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
21:31, 4 июня 2025Бывший СССР

В Молдавии испугались российских военных в Приднестровье

FT: Власти Молдавии испугались роста числа российских военных в Приднестровье
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: IMAGO / Fotostand / Nieweler / Global Look Press

Власти Молдавии испугались роста числа российских военных в Приднестровье. Об этом сообщает газета Financial Times (FT).

Утверждается, что сейчас там находятся около 1500 военнослужащих, однако «в случае прихода к власти лояльного к Москве правительства» контингент может быть увеличен до 10 тысяч человек.

Премьер-министр Молдавии Дорин Речан испугался подобных планов России. По его словам, такой шаг Москвы способен создать «беспрецедентную угрозу» для Одессы и всего юга Украины, а также для безопасности НАТО.

Ранее член Комитета Госдумы по обороне генерал-лейтенант Виктор Соболев предостерег от вывода российских миротворцев из Приднестровья. Он отметил, что в нынешних условиях этот шаг крайне рискованный.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Путин предупредил Трампа об ответе на атаку Украины на аэродромы

    Дважды сбившего байкера «мажора на Rolls-Royce» арестовали

    Мостовой обиделся на слова Мостового

    «Самая сексуальная автогонщица в мире» показала фото в распахнутом халате

    В Молдавии испугались российских военных в Приднестровье

    В Финляндии заявили о презрении к администрации Зеленского

    Раскрыта тайна знаменитого клада, который искали 31 год. Почему ради него люди разорялись, теряли семьи и сходили с ума?

    Стало известно о проблемах с психикой у похищенного в Москве бизнес-тренера

    Трамп снова выложил пост о Путине

    Захарова предложила «снявшему шляпу» перед Киевом министру снять что-нибудь еще

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости