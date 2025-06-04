В Молдавии испугались российских военных в Приднестровье

FT: Власти Молдавии испугались роста числа российских военных в Приднестровье

Власти Молдавии испугались роста числа российских военных в Приднестровье. Об этом сообщает газета Financial Times (FT).

Утверждается, что сейчас там находятся около 1500 военнослужащих, однако «в случае прихода к власти лояльного к Москве правительства» контингент может быть увеличен до 10 тысяч человек.

Премьер-министр Молдавии Дорин Речан испугался подобных планов России. По его словам, такой шаг Москвы способен создать «беспрецедентную угрозу» для Одессы и всего юга Украины, а также для безопасности НАТО.

Ранее член Комитета Госдумы по обороне генерал-лейтенант Виктор Соболев предостерег от вывода российских миротворцев из Приднестровья. Он отметил, что в нынешних условиях этот шаг крайне рискованный.