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13:11, 27 мая 2025Бывший СССР

В Госдуме предостерегли от вывода миротворцев из Приднестровья

Депутат ГД Соболев выступил против вывода миротворцев из Приднестровья
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Артем Кулекин / РИА Новости

Вывод российского миротворческого контингента из Приднестровья в нынешних условиях — шаг крайне рискованный, считает член Комитета Госдумы по обороне генерал-лейтенант Виктор Соболев. В беседе с «Ридусом» он отметил, что это может привести к «физическому истреблению» жителей непризнанной республики, настроенных пророссийски.

«Миротворцы должны находиться столько, сколько необходимо», — заявил парламентарий, подчеркнув, что позиции нынешнего молдавского руководства вызывают серьезные опасения.

Так генерал отреагировал на заявление спецпредставителя МИД РФ по вопросам Приднестровья Олега Озерова. Ранее дипломат заявил, что при прогрессе в переговорах между Кишиневом и Тирасполем российские миротворцы могут покинуть регион. По его словам, Москва не исключает такой сценарий, но только в рамках урегулирования.

Тем временем власти Молдавии продолжают настаивать на замене российских военных международной гражданской миссией — под эгидой ООН или ЕС. В качестве давления Кишинев ограничил поддержку региона в условиях энергетического кризиса, поставив вывод миротворцев в качестве условия помощи.

Ранее глава МИД республики Виталий Игнатьев рассказал, что российские миротворцы в Приднестровье обеспечиваются должным образом на фоне энергетического кризиса.

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