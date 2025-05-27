Посол назвал условие ухода российских миротворцев из Приднестровья

Посол Озеров: Уход миротворцев из ПМР возможен при прогрессе в переговорах

Уход российских миротворцев из Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) возможен в случае, если на соответствующих переговорах будет достигнут прогресс. Такое условие назвал посол России в Молдавии Олег Озеров в интервью РИА Новости.

«Вопрос о выводе российского контингента уже обсуждался раньше. Более того, российская сторона никогда не говорила о том, что он не будет выведен. Необходимо полноценное восстановление переговорного процесса и обеспечение условий урегулирования между Приднестровьем и официальным Кишиневом», — сказал он.

Дипломат напомнил о соглашении 1992 года, по которому РФ выступает гарантом урегулирования в Молдавии. По словам Озерова, наличие миротворцев в регионе гарантирует невозобновление боевых действий. «Если вынуть краеугольный камень из этого процесса, то, конечно, ничего хорошего из этого не выйдет», — подчеркнул он.

Ранее премьер Молдавии Дорин Речан назвал «преступниками» лидеров Приднестровья. «Напоминаю, там неконституционный режим. Там преступники, а не администрация. Цель Молдовы — реинтегрировать Приднестровский регион и контролировать соответствующую территорию», — высказался он.