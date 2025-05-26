Премьер Молдавии назвал «преступниками» лидеров Приднестровья

Премьер Молдавии Речан назвал преступниками лидеров Приднестровья

Премьер Молдавии Дорин Речан назвал «преступниками» лидеров Приднестровья, с которыми ранее глава правительства проводил встречи по вопросу урегулирования территориального вопроса. Об этом пишет ТАСС.

«Напоминаю, там неконституционный режим. Там преступники, а не администрация. Цель Молдовы — реинтегрировать Приднестровский регион и контролировать соответствующую территорию», — сказал политик.

Таким образом Речан прокомментировал ситуацию вокруг решения парламента Приднестровья принять законопроект, согласно которому силовые структуры республики смогут отключать на 48 часов телефон и интернет гражданам из-за угрозы их безопасности. Кишинев обвинил Тирасполь в якобы нарушении прав человека.

Ранее стало известно, что главу автономного территориального образования Гагаузия в составе Молдавии Евгению Гуцул могут отстранить от должности после двух месяцев ареста, поскольку она не исполняет свои обязанности 60 дней. При этом подобная процедура возможна только в том случае, если решение об отстранении вынесет Народное собрание Гагаузии (НСГ), а его председатель и большинство депутатов поддерживают Гуцул.