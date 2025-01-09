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11:35, 9 января 2025Бывший СССР

В Приднестровье рассказали об обеспечении российских миротворцев

МИД Приднестровья: миротворцы РФ обеспечиваются должным образом
Илья Таксюр (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Shatokhina Natalia / Globallookpress.com

Российские миротворцы в Приднестровье обеспечиваются должным образом на фоне энергетического кризиса. Об этом заявил глава МИД республики Виталий Игнатьев в эфире телеканала «Россия-24».

Отвечая на вопрос об условиях пребывания российских миротворцев в республике, Игнатьев заявил, что они «обеспечиваются должным образом».

Российская компания «Газпром» прекратила поставки газа в Молдавию после запрета на его транзит по территории Украины. Также Кишинев отказался урегулировать проблему задолженности за потребленное российское топливо, оцениваемого на уровне 709 миллионов долларов.

Ранее Игнатьев заявил, что Приднестровье продолжает рассматривать Россию как основного поставщика газа. По его словам, Тирасполь может получить газ из Москвы в обход Украины.

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