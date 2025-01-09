В Приднестровье назвали статус России в газовом вопросе

Глава МИД ПМР Игнатьев назвал Россию основным поставщиком газа

Приднестровье продолжает рассматривать Россию как основного поставщика газа. Об этом заявил глава МИД непризнанной Приднестровской молдавской республики (ПМР) Виталий Игнатьев, передает ТАСС.

По его словам, Тирасполь может получить газ из Москвы в обход Украины. «Есть технические возможности поставок газа в Приднестровье через Турцию и Балканы, нужны политические решения», — заявил глава внешнеполитического ведомства непризнанной республики.

Он также добавил, что Приднестровье не получало от властей в Кишиневе предложений о помощи с решением газового вопроса.

6 января в Молдавии заявили, что Приднестровье отказалось от помощи Кишинева в закупке газа в Европе после прекращения поставок из России. Государственный секретарь Министерства энергетики Молдавии Константин Боросан рассказал, что Приднестровский «Тираспольтрансгаз» отказался от предложения молдавских госкомпаний в посреднических услугах импорта газа из Евросоюза.