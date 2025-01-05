Приднестровье отказалось от помощи Молдавии в закупке газа в ЕС

ТАСС: Приднестровье отказалось от помощи Молдавии в закупке газа в Европе

Приднестровье отказалось от помощи Молдавии в закупке газа в Европе после прекращения поставок из России. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на государственного секретаря Министерства энергетики Молдавии Константина Боросана.

Приднестровский «Тираспольтрансгаз» отказался от предложения молдавских госкомпаний в посреднических услугах импорта газа из Евросоюза после прекращения поставок топлива из России. По словам Боросана, правительство Молдавии также предложило самостоятельно закупать газ для расположенной в Приднестровье Молдавской ГРЭС, поставляющей энергию жителям правого берега Днестра. Однако ответа от руководства Приднестровья пока нет.

Ранее стало известно, что тысячи домов в Приднестровье остались без горячей воды из-за прекращения поставок российского газа. Министр экономического развития непризнанной ПМР Сергей Оболоник заявил, что с 08:00 утра 1 января после того, как «Газпром» остановил поставки газа через территорию Украины, свои работы остановили все промышленные предприятия.