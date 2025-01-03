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18:21, 3 января 2025Бывший СССР

Более тысячи домов остались без отопления в Приднестровье

Красносельский: 1,5 тысячи домов остались в Приднестровье без горячей воды
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Vladislav Bachev / Reuters

Порядка 1,5 тысячи домов остались в Приднестровье без горячей воды и отопления после того, как прервались поставки газа из России. Об этом заявил глава республики Вадим Красносельский в своем канале в Telegram.

«Полторы тысячи многоэтажек без отопления и горячей воды. Почти 72 тысячи частных домовладений без газа. Отключены 150 газовых котельных», — написал глава Приднестровской Молдавской Республики (ПМР).

При этом Красносельский подчеркнул, что во многих домохозяйствах сохраняются печи, которые уже расконсервированы для отопления. Лидер Приднестровья отметил, что в большей степени это относится к сельской местности, чем городским жителям. Он также подчеркнул, что республика располагает запасами древесины, что позволит купировать энергетический кризис.

Ранее министр экономического развития непризнанной ПМР Сергей Оболоник заявил, что в республике остановились производства из-за прекращения поставок газа из России. По словам министра, с 08:00 утра 1 января после того, как «Газпром» остановил поставки газа через территорию Украины, свои работы остановили все промышленные предприятия.

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