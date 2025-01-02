Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
16:56, 2 января 2025Бывший СССР

В Приднестровье остановились предприятия после прекращения поставок российского газа

Предприятия Приднестровья остановились после прекращения поставок газа из России
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Spasiyana Sergieva / Reuters

В Приднестровье остановились производства из-за прекращения поставок газа из России. Об этом министр экономического развития непризнанной Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Сергей Оболоник сообщил Telegram-каналу информационного агентства «Новости Приднестровья».

По словам министра, с 08:00 утра 1 января после того, как «Газпром» остановил поставки газа через территорию Украины, свои работы остановили все промышленные предприятия. «Государство поддержит предприятия, чтобы они смогли отгрузить готовую продукцию», - отметил Сергей Оболоник.

К 5 января появится ясность с количеством потребляемой населением энергии и какой объем можно будет направить на нужды предприятий. Если проблему с поставками газа не получится решить, то компании потеряют возможность перезапуститься.

Ранее сообщалось, что в Молдавии оценили ситуацию с газом после прекращения поставок из России.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      «У меня для тебя задание». Отдававших указания террористам из «Крокуса» членов ИГИЛ судят в Турции

      Назван способ поддерживать форму без спортзала

      В европейской стране назвали предательством решение по остановке транзита газа из России

      Раскрыты подробности об обвиняемом в подрыве Tesla в Лас-Вегасе

      В Приднестровье остановились предприятия после прекращения поставок российского газа

      Украина собралась восстановить дипотношения с Сирией

      В России захотели ограничить использование иностранных слов

      В российском городе после атаки ВСУ пострадали объекты гражданской инфраструктуры

      Западный журналист восхитился зимой в Москве

      Стало известно о планах НАТО увеличить военное присутствие в Балтийском море

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше