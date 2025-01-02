В Приднестровье остановились предприятия после прекращения поставок российского газа

Предприятия Приднестровья остановились после прекращения поставок газа из России

В Приднестровье остановились производства из-за прекращения поставок газа из России. Об этом министр экономического развития непризнанной Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Сергей Оболоник сообщил Telegram-каналу информационного агентства «Новости Приднестровья».

По словам министра, с 08:00 утра 1 января после того, как «Газпром» остановил поставки газа через территорию Украины, свои работы остановили все промышленные предприятия. «Государство поддержит предприятия, чтобы они смогли отгрузить готовую продукцию», - отметил Сергей Оболоник.

К 5 января появится ясность с количеством потребляемой населением энергии и какой объем можно будет направить на нужды предприятий. Если проблему с поставками газа не получится решить, то компании потеряют возможность перезапуститься.

Ранее сообщалось, что в Молдавии оценили ситуацию с газом после прекращения поставок из России.