Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
12:31, 2 января 2025Бывший СССР

В Молдавии оценили ситуацию с газом после прекращения поставок из России

В Молдавии рассказали о плане поддержки населения из-за ситуации с газом
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Vladislav Culiomza / Reuters

Бывший вице-спикер парламента, представитель государственной компании Energocom Александр Слусарь рассказал о ситуации с дефицитом энергоресурсов после прекращения поставок газа от «Газпрома». Об этом сообщает ТАСС.

По данным молдавского чиновника, прекращение поставок газа от «Газпрома» сильнее станет заметно после праздников. Потребление энергии в стране вырастает после восьмого января . Правительство Молдавии надеется к этому времени разработать план поддержки населения. Слусарь отметил, что пока страна справляется с дефицитом энергоресурсов.

Ранее сообщалось, что Молдавию обвинили в попытке переложить долг «Газпрому» на Приднестровье.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      В МИД назвали ответственных за прекращение транзита газа через Украину

      В Британии нашли живой пропавшую 52 года назад женщину

      Число жертв стрельбы в Черногории выросло

      В России ребенок спас мать от смерти за час до Нового года

      На Украине отвергли возможность переговоров с Россией

      Овечкина отказались называть лучшим игроком XXI века

      В Молдавии оценили ситуацию с газом после прекращения поставок из России

      Российские средства ПВО сбили украинский Су-27

      Названы невозвратные подарки

      Украинских военнопленных обвинили в стрельбе по жителям Курской области

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше