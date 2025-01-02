В Молдавии оценили ситуацию с газом после прекращения поставок из России

В Молдавии рассказали о плане поддержки населения из-за ситуации с газом

Бывший вице-спикер парламента, представитель государственной компании Energocom Александр Слусарь рассказал о ситуации с дефицитом энергоресурсов после прекращения поставок газа от «Газпрома». Об этом сообщает ТАСС.

По данным молдавского чиновника, прекращение поставок газа от «Газпрома» сильнее станет заметно после праздников. Потребление энергии в стране вырастает после восьмого января . Правительство Молдавии надеется к этому времени разработать план поддержки населения. Слусарь отметил, что пока страна справляется с дефицитом энергоресурсов.

Ранее сообщалось, что Молдавию обвинили в попытке переложить долг «Газпрому» на Приднестровье.