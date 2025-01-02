Молдавию обвинили в попытке переложить долг «Газпрому» на Приднестровье

Красносельский: Молдавия перекладывает долг «Газпрому» на Приднестровье

Власти Молдавии стремятся переложить свой долг «Газпрому» в размере 709 миллионов долларов на Приднестровье. С таким заявлением выступил президент непризнанной республики Вадим Красносельский, его слова приводит телеканал «Первый Приднестровский».

Красносельский прокомментировал письмо, которое направило молдавское предприятие АО «Молдовагаз» приднестровскому «Тираспольтрансгазу». Он указал, что документ почти является копией «Молдовагазу» от «Газпрома», однако адресатом указан «Тираспольтрансгаз».

«Это прямая ложь и провокация. Никогда "Газпром" в адрес Приднестровья, в адрес "Тираспольтрансгаза" претензии не предъявлял. Никогда!» — заявил он.