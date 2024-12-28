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20:01, 28 декабря 2024Экономика

«Газпром» заявил, что Молдавия перестанет получать газ с 1 января. Кишинев задолжал больше 700 миллионов долларов

«Газпром» объявил о прекращении поставок газа в Молдавию с 1 января из-за долгов
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Vladislav Culiomza / Reuters

«Газпром» сообщил, что с 1 января 2025 года Молдавия перестанет получать газ из-за долгов — она должна российской компании больше 700 миллионов долларов. Премьер-министр Дорин Речан, ранее отказавшийся от выплаты, заявил, что Кишинев может обратиться в международный арбитраж из-за остановки поставок газа в республику.

«Газпром» заявил об отказе Молдавии урегулировать задолженность

Как сообщила российская компания, в связи с отказом молдавской стороны урегулировать задолженность за поставки газа, «Газпром» направил в Кишинев уведомление. В нем говорится, что «Молдовагаз» регулярно не исполняет свои платежные обязательства по действующему контракту, что является существенным нарушением его условий.

Фото: Denis Sinyakov / Reuters

В связи с этим с 8:00 мск 1 января вводится ограничение на поставки газа в Молдавию. Оно будет действовать, пока «Газпром» не уведомит Кишинев об ином. Компания оставляет за собой все права, включая право на одностороннее расторжение контракта и право требовать с «Молдовагаз» возмещения всех убытков.

В Кишиневе потребовали немедленно обсудить долги перед «Газпромом»

Партия социалистов Молдавии потребовала созвать экстренное заседание правительства с участием представителей «Молдовагаз» из-за решения «Газпрома». Глава партии Игорь Додон заявил, что необходимо расследовать причину накопившихся долгов и привлечь к ответственности виновных. Он также призвал вернуться к диалогу с Россией для избежания гуманитарной катастрофы.

Премьер-министр Молдавии Дорин Речан, комментируя заявление «Газпрома», сказал, что Кишинев может обратиться в международный арбитраж, чтобы защитить национальные интересы и добиться компенсации в связи с решениями Москвы. По его словам, ограничение поставок газа ставит под угрозу безопасность молдавских граждан и может повлечь экономические потери.

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В конце ноября Речан высказался против выплаты «Газпрому» долга в размере 709 миллионов долларов, назвав его «несуществующим». При этом политик отметил, что власти республики по-прежнему «полны решимости» обеспечить энергетическую безопасность Молдавии, однако без принятия условий, затрагивающих национальные интересы.

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