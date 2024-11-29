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07:16, 29 ноября 2024Экономика

Премьер Молдавии назвал долг «Газпрому» «несуществующим»

Премьер Молдавии отказался платить долг «Газпрому», назвав его «несуществующим»
Юлия Мискевич
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)
Дорин Речан

Дорин Речан. Фото: Дмитрий Осматеско / РИА Новости

Премьер-министр Молдавии Дорин Речан в интервью телеканалу Moldova 1 высказался против выплаты «Газпрому» долга в размере 709 миллионов долларов, назвав его «несуществующим».

При этом политик отметил, что власти республики по-прежнему «полны решимости» обеспечить энергетическую безопасность Молдавии, однако без принятия условий, затрагивающих национальные интересы.

Ранее глава Минэнерго Молдавии Виктор Парликов, комментируя состоявшиеся консультации с главой российской компании Алексеем Миллером, заявил, что «Газпром» предложил Кишиневу провести переговоры с Киевом для сохранения транзита газа в 2025 году.

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