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14:39, 27 ноября 2024Экономика

Молдавии предложили самой договариваться с Украиной о транзите газа

Парликов: «Газпром» предложил Молдавии продолжение транзита газа с Украиной
Дмитрий Воронин

Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ

«Газпром» предложил Кишиневу провести переговоры с Киевом для сохранения транзита газа в 2025 году, заявил глава Минэнерго Молдавии Виктор Парликов, комментируя состоявшиеся консультации с главой российской компании Алексеем Миллером. Слова чиновника приводит ТАСС.

Парликов назвал возможность самим договариваться с Украиной «легким сценарием». «Мы понимаем, что решение не может быть принято быстро, оно может быть принято в последний момент», — сказал министр, уточнив, что предложения о «сохранении существующего маршрута» молдавские власти уже передали.

На переговорах Парликова с Миллером речь шла в том числе о погашении долга Молдавии за газ, хотя перед их проведением премьер республики Дорин Речан отрицал наличие вопроса в повестке, а сам министр до этого утверждал, что обсуждение поставлено на паузу.

В связи с контактами с российской стороной вице-премьер постсоветского государства Олег Серебрян заявил, что прекращение поставок газа в Приднестровье, обеспечивающее около 80 процентов потребностей Молдавии в электроэнергии, после остановки украинского транзита обернется для страны гуманитарной катастрофой.

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