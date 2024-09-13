Позицию властей Молдавии по долгу перед «Газпромом» назвали нечистоплотной

Аналитик Гривач: позиция властей Молдавии по долгу «Газпрому» нечистоплотна

Власти Молдавии в вопросах погашения долга перед «Газпромом» ведут себя нечистоплотно, заявил РИА Новости замглавы Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач.

Ранее на этой неделе министр энергетики республики Виктор Парликов высказался о том, что переговоры между Молдавией и «Газпромом» по урегулированию задолженности за поставленный газ временно приостановлены, поскольку, по его словам «сейчас не до этого».

«Какие с этими людьми могут быть конструктивные и содержательные переговоры? Аудит долга провели со всеми мыслимыми и немыслимыми нарушениями, "Газпром" его не акцептовал и ждет погашения долга», — отметил в свою очередь эксперт, указав, что, поскольку Молдавия теперь покрывает часть своих потребностей за счет электроэнергии из Приднестровья, а недостающие объемы выкупает на спотовом рынке, из-за роста цен страдают граждане страны.

По итогам аудиторской проверки, которую провели норвежская Wikborg Rein Advokatfirma AS и британская Forensic Risk Alliance, Молдавия признала лишь около 9 из 709 миллионов долларов задолженности перед «Газпромом». Об этом в том числе говорила президент страны Майя Санду, отмечавшая, что ответственность за долги «Молдовагаза» несет «Газпром» как акционер компании, а Москва не должна настаивать на возвращении средств за «потребленное в сложный экономический период» топливо, ведь долги копились с 1994 года, но все это время их возмещения не требовали.