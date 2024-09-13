Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
11:48, 13 сентября 2024Экономика

Позицию властей Молдавии по долгу перед «Газпромом» назвали нечистоплотной

Аналитик Гривач: позиция властей Молдавии по долгу «Газпрому» нечистоплотна

Фото: Vladislav Culiomza / Reuters

Власти Молдавии в вопросах погашения долга перед «Газпромом» ведут себя нечистоплотно, заявил РИА Новости замглавы Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач.

Ранее на этой неделе министр энергетики республики Виктор Парликов высказался о том, что переговоры между Молдавией и «Газпромом» по урегулированию задолженности за поставленный газ временно приостановлены, поскольку, по его словам «сейчас не до этого».

«Какие с этими людьми могут быть конструктивные и содержательные переговоры? Аудит долга провели со всеми мыслимыми и немыслимыми нарушениями, "Газпром" его не акцептовал и ждет погашения долга», — отметил в свою очередь эксперт, указав, что, поскольку Молдавия теперь покрывает часть своих потребностей за счет электроэнергии из Приднестровья, а недостающие объемы выкупает на спотовом рынке, из-за роста цен страдают граждане страны.

По итогам аудиторской проверки, которую провели норвежская Wikborg Rein Advokatfirma AS и британская Forensic Risk Alliance, Молдавия признала лишь около 9 из 709 миллионов долларов задолженности перед «Газпромом». Об этом в том числе говорила президент страны Майя Санду, отмечавшая, что ответственность за долги «Молдовагаза» несет «Газпром» как акционер компании, а Москва не должна настаивать на возвращении средств за «потребленное в сложный экономический период» топливо, ведь долги копились с 1994 года, но все это время их возмещения не требовали.

Что думаешь? Оцени!
      Дмитрий Воронин
      Обсудить
      Последние новости

      В Британии назвали цели для западных ракет на территории России. Но Украине пока не разрешат наносить по ним удары

      Евросоюз снял санкции с двух россиян

      Три сестры получили в наследство монету стоимостью 46 миллионов рублей

      Звезда «Универа» рассказал о номинации на премию «Грэмми»

      Вероятность наступления Ла-Нинья оценили

      Глава МИД Литвы прибыл на Украину

      Военнослужащий «Азова» приговорен за жестокое обращение с гражданским населением

      Спутник заснял похожие на взрыв бомбы облака

      Украина привлекла аварийную энергетическую помощь второй день подряд

      У россиянина развилась опасная инфекция после укуса прохожего

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше