В Молдавии назвали ответственного за долги за поставки газа

Президент Молдавии Санду: ответственность за долги «Молдовагаза» несет «Газпром»

Ответственность за долги «Молдовагаза» несет «Газпром» как акционер компании. Об этом заявила президент Молдавии Майя Санду, ее слова приводит «Радио Молдова».

По словам главы государства, ее не беспокоит факт, что «Газпром» не согласовывает аудит задолженности «Молдовагаза» за поставки топлива, поскольку есть доказательства, что он составляет не 700 миллионов, а 9 миллионов долларов.

«Меня не удивило решение совета, потому что большинство принадлежит "Газпрому". Я бы удивилась, если бы он принял. Здесь у нас еще есть вопросы, поскольку "Газпром" является акционером "Молдовагаза" и несет ответственность за долги», — добавила она.

С декабря 2022 года «Молдовагаз» получает газ от госпредприятия Energocom и российского энергохолдинга «Газпром». Топливо из России направляется в Приднестровье, а в остальной Молдавии используют газ из накопленных запасов, суммарный объем которых составляет более 200 миллионов кубометров. В ноябре 2023 года российский газ для республики подорожал до 830,42 доллара за тысячу кубометров (плюс 30 долларов), заявил глава «Молдовагаз» Вадим Чебан.

В 2021 году «Газпром» продлил поставки газа в Молдавию, добившись обещания погасить исторический долг страны. Однако Майя Санду заявила, что Москва не должна настаивать на возвращении средств за «потребленное в сложный экономический период» топливо. По ее словам, долги копились с 1994 года, и республика не будет платить без международного аудита.

По итогам проверки, которую провели норвежская Wikborg Rein Advokatfirma AS и британская Forensic Risk Alliance, Молдавия признала 8,6 миллиона долларов из 709 миллионов задолженности перед «Газпромом». Страна заявила об отсутствии доказательств долга в 278 миллионов долларов и обвинила «Газпром» в злоупотреблении монопольным положением в стране и «необоснованно высоких штрафах за просрочку платежей». Еще одним доводом стало обесценивание национальной валюты, которое привело к увеличению долга Молдавии.

Нежелание руководства энергохолдинга «Газпром» признать результаты проведенного аудита исторического газового долга Молдавии — проблема российского концерна, заявила Санду. Глава страны подчеркнула, что проведенная экспертиза долговых обязательств является достоверной и базировалась на имеющихся «доказательствах».