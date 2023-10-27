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10:19, 27 октября 2023Экономика

Молдавия назвала возможную сумму выплат «Газпрому»

Президент Санду: «Молдовагаз» может заплатить «Газпрому» $9 млн вместо $700 млн

Фото: Vladislav Culiomza / Reuters

«Молдовагаз» не может выплатить 700 миллионов долларов, которые требует «Газпром». Об этом заявила президент Молдавии Майя Санду, ее слова приводит РИА Новости.

По словам главы государства, аудит долга проводился авторитетными международными компаниями, поэтому «Молдовагаз» может выплатить лишь часть требуемой суммы — 9 миллионов долларов.

«Газпром» продлил поставки газа в Молдавию с условием погашения исторического долга страны. Однако Майя Санду заявила, что Москва не должна настаивать на возвращении средств за «потребленное в сложный экономический период» топливо. По ее словам, долги копились с 1994 года, поэтому республика не будет платить без международного аудита, договориться о котором удалось лишь в 2022 году.

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По итогам аудиторской проверки, которую провели норвежская Wikborg Rein Advokatfirma AS и британская Forensic Risk Alliance, Молдавия признала лишь 8,6 из 709 миллионов долларов задолженности перед «Газпромом». Страна заявила об отсутствии документов для подтверждения долга в 278 миллионов долларов. Также «Газпром» обвинили в злоупотреблении монопольным положением в стране и «необоснованно высоких штрафах за просрочку платежей». Еще одним доводов стало обесценивания молдавского лея, которое привело к увеличению долга и переключение транзита газа с Трансбалканского трубопровода на «Турецкий поток», которое сократило доходы «Молдовагаза».

Кишинев потребовал немедленного списания долга в 275 миллионов долларов перед подконтрольной «Газпрому» фирмой «Факторинг Финанс» и 433 миллиона долларов — перед самим «Газпромом». Взамен власти страны готовы оплатить компенсацию за «отклонения от тарифа» в 153,57 миллиона долларов и отказаться от претензий за отсутствие поставок с октября 2022 года (около 160 миллионов долларов).

По словам первого зампреда комитета Госдумы по энергетике Игоря Ананских, в предложенной Молдавией схеме нет финансовой заинтересованности «Газпрома», поэтому мировое соглашения между сторонами маловероятно без каких-то дополнительных условий, которые будут выгодны компании. Глава молдавского Минэнерго Виктор Парликов заявил, что для возобновления закупок топлива у «Газпрома» необходимо, чтобы российский холдинг предложил оптимальную для Кишинева цену и не привязывал стоимость газа к «политическим рискам в отношениях с Евросоюзом».

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      Вячеслав Агапов
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