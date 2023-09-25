В России ответили на просьбу Молдавии простить долги за газ

Депутат Ананских раскритиковал просьбу Молдавии простить ей долги за газ

Выдвинутое властями Молдавии условие мирного соглашения, согласно которому Россия должна простить стране долги за газ, не отвечает интересам Москвы и не предполагает финансовую выгоду для «Газпрома». Об этом в беседе с «Лентой.ру» заявил первый зампред комитета Госдумы по энергетике Игорь Ананских.

«В этой схеме я не вижу финансовой заинтересованности "Газпрома". В таком контексте мировое соглашения маловероятно. Конечно, без каких-то дополнительных условий, которые будут выгодны "Газпрому" и будут увеличивать его прибыль, нет никакого интереса к такому подходу», — сказал парламентарий.

Молдавия должна выплатить свои долги, ведь самый дешевый газ, который она может получить, — это поставки «Газпрома» Игорь Ананских первый зампред комитета Госдумы по энергетике

При этом он подчеркнул, что Москва готова к диалогу, и стороны могут рассмотреть разные подходы к разрешению конфликта, однако при условии выплаты Молдавией долгов перед Россией.

«Возможности для диалога есть, главное, чтобы власти Молдавии понимали, что платить в любом случае будет нужно», — добавил депутат.

Ранее власти Молдавии предложили «Газпрому» простить долг за поставки газа и штрафы за просрочку платежей. Соответствующее мировое соглашение вместе с результатами аудиторской оценки Кишинев направил «Молдовагазу».

Согласно документу, Кишинев требует немедленного списания долга в 275 миллионов долларов перед подконтрольной «Газпрому» фирмой «Факторинг Финанс» и 433 миллиона долларов — перед самим «Газпромом». Взамен власти страны готовы оплатить компенсацию за «отклонения от тарифа» в 153,57 миллиона долларов и отказаться от претензий за отсутствие поставок с октября 2022 года (порядка 160 миллионов долларов).

