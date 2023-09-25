Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
15:21, 25 сентября 2023Экономика

В России ответили на просьбу Молдавии простить долги за газ

Депутат Ананских раскритиковал просьбу Молдавии простить ей долги за газ

Фото: Nigel Roddis / Reuters

Выдвинутое властями Молдавии условие мирного соглашения, согласно которому Россия должна простить стране долги за газ, не отвечает интересам Москвы и не предполагает финансовую выгоду для «Газпрома». Об этом в беседе с «Лентой.ру» заявил первый зампред комитета Госдумы по энергетике Игорь Ананских.

«В этой схеме я не вижу финансовой заинтересованности "Газпрома". В таком контексте мировое соглашения маловероятно. Конечно, без каких-то дополнительных условий, которые будут выгодны "Газпрому" и будут увеличивать его прибыль, нет никакого интереса к такому подходу», — сказал парламентарий.

Молдавия должна выплатить свои долги, ведь самый дешевый газ, который она может получить, — это поставки «Газпрома»

Игорь Ананскихпервый зампред комитета Госдумы по энергетике

При этом он подчеркнул, что Москва готова к диалогу, и стороны могут рассмотреть разные подходы к разрешению конфликта, однако при условии выплаты Молдавией долгов перед Россией.

«Возможности для диалога есть, главное, чтобы власти Молдавии понимали, что платить в любом случае будет нужно», — добавил депутат.

Материалы по теме:
На газах Украина собралась мириться с Россией. Это будет очень дорого
На газахУкраина собралась мириться с Россией. Это будет очень дорого
24 июля 2018
Правый друг лучше левых двух. Россия ищет способы наладить отношения с Евросоюзом. Кто готов стать ее союзником?
Правый друг лучше левых двух.Россия ищет способы наладить отношения с Евросоюзом. Кто готов стать ее союзником?
26 августа 2021

Ранее власти Молдавии предложили «Газпрому» простить долг за поставки газа и штрафы за просрочку платежей. Соответствующее мировое соглашение вместе с результатами аудиторской оценки Кишинев направил «Молдовагазу».

Согласно документу, Кишинев требует немедленного списания долга в 275 миллионов долларов перед подконтрольной «Газпрому» фирмой «Факторинг Финанс» и 433 миллиона долларов — перед самим «Газпромом». Взамен власти страны готовы оплатить компенсацию за «отклонения от тарифа» в 153,57 миллиона долларов и отказаться от претензий за отсутствие поставок с октября 2022 года (порядка 160 миллионов долларов).

Что думаешь? Оцени!
    Кирилл Садовский
    Обсудить
    Последние новости

    Появились новые данные об атаковавших штаб Черноморского флота ракетах

    «Роскосмос» показал фото последствий наводнения в Ливии

    Россиянкам с пышными формами назвали визуально стройнящие модели курток

    Вор в законе Жора Кутаисский вышел из российской тюрьмы после 14 лет

    Экс-участница «Ранеток» купила четырехкомнатную квартиру с недочетами

    Великобритания анонсировала поставку дополнительных боеприпасов Украине

    Столичные подростки устроили спарринги по боксу и попали на видео

    В Финляндии пожаловались на дороговизну поддержки Украины

    В России дети попали в больницу после купания в бассейне

    В МИД России назвали ошибку армянских властей

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости