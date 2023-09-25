Молдавия предложила «Газпрому» простить ей долги за газ

«Ъ»: Молдавия предложила «Газпрому» простить долг в $700 млн за поставки газа

Власти Молдавии предложили «Газпрому» простить долг за поставки газа и штрафы за просрочку платежей. Соответствующее мировое соглашение вместе с результатами аудиторской оценки Кишинев направил «Молдовагазу», сообщает «Коммерсантъ».

Кишинев требует немедленного списания долга в 275 миллионов долларов перед подконтрольной «Газпрому» фирмой «Факторинг Финанс» и 433 миллиона долларов — перед самим «Газпромом». Взамен власти страны готовы оплатить компенсацию за «отклонения от тарифа» в 153,57 миллиона долларов и отказаться от претензий за отсутствие поставок с октября 2022 года (порядка 160 миллионов долларов).

По итогам аудиторской проверки, которую провели норвежская Wikborg Rein Advokatfirma AS и британская Forensic Risk Alliance, Молдавия признала лишь 8,6 из 709 миллионов долларов задолженности перед «Газпромом». Как заявил премьер страны Дорин Речан в видеообращении в TikTok, долги необоснованны, и выплачивать их Кишинев не намерен. Также он добавил, что правительство республики «укрепляет энергетическую независимость страны».

Аудиторы заявили, что у компании отсутствуют документы для подтверждения долга в 278 миллионов долларов, накопившегося с 1991 года по декабрь 2002 года. Также, по их словам, «Газпром» пользовался монопольным положением в стране, покупая активы не по рыночной цене, а также облагал партнеров «необоснованно высокими штрафами за просрочку платежей». Еще одним доводов аналитиков стало обесценивания молдавского лея, которое привело к увеличению долга и переключение транзита газа с Трансбалканского трубопровода на «Турецкий поток», которое сократило доходы «Молдовагаза».

Требование погасить исторический долг было ключевым при подписании нового договора на поставки в 2021 году. При этом

президент Молдавии Майя Санду заявила, что Москва не должна настаивать на возвращении средств за «потребленное в сложный экономический период» топливо. По ее словам, долги копились с 1994 года, но все это время их возмещения не требовали. Республика отказалась переводить деньги до международного аудита, договориться о котором удалось лишь в 2022 году.