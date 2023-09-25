Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
08:36, 25 сентября 2023Экономика

Молдавия предложила «Газпрому» простить ей долги за газ

«Ъ»: Молдавия предложила «Газпрому» простить долг в $700 млн за поставки газа

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

Власти Молдавии предложили «Газпрому» простить долг за поставки газа и штрафы за просрочку платежей. Соответствующее мировое соглашение вместе с результатами аудиторской оценки Кишинев направил «Молдовагазу», сообщает «Коммерсантъ».

Кишинев требует немедленного списания долга в 275 миллионов долларов перед подконтрольной «Газпрому» фирмой «Факторинг Финанс» и 433 миллиона долларов — перед самим «Газпромом». Взамен власти страны готовы оплатить компенсацию за «отклонения от тарифа» в 153,57 миллиона долларов и отказаться от претензий за отсутствие поставок с октября 2022 года (порядка 160 миллионов долларов).

По итогам аудиторской проверки, которую провели норвежская Wikborg Rein Advokatfirma AS и британская Forensic Risk Alliance, Молдавия признала лишь 8,6 из 709 миллионов долларов задолженности перед «Газпромом». Как заявил премьер страны Дорин Речан в видеообращении в TikTok, долги необоснованны, и выплачивать их Кишинев не намерен. Также он добавил, что правительство республики «укрепляет энергетическую независимость страны».

Материалы по теме:
Мир накрывает волна банкротств. Эпоха легких денег закончилась. Что теперь будет с мировой экономикой?
Мир накрывает волна банкротств.Эпоха легких денег закончилась. Что теперь будет с мировой экономикой?
28 августа 2023
Россияне жалуются на дефицит бензина. Почему топлива не хватает, а цены на него растут?
Россияне жалуются на дефицит бензина.Почему топлива не хватает, а цены на него растут?
19 сентября 2023

Аудиторы заявили, что у компании отсутствуют документы для подтверждения долга в 278 миллионов долларов, накопившегося с 1991 года по декабрь 2002 года. Также, по их словам, «Газпром» пользовался монопольным положением в стране, покупая активы не по рыночной цене, а также облагал партнеров «необоснованно высокими штрафами за просрочку платежей». Еще одним доводов аналитиков стало обесценивания молдавского лея, которое привело к увеличению долга и переключение транзита газа с Трансбалканского трубопровода на «Турецкий поток», которое сократило доходы «Молдовагаза».

Требование погасить исторический долг было ключевым при подписании нового договора на поставки в 2021 году. При этом
президент Молдавии Майя Санду заявила, что Москва не должна настаивать на возвращении средств за «потребленное в сложный экономический период» топливо. По ее словам, долги копились с 1994 года, но все это время их возмещения не требовали. Республика отказалась переводить деньги до международного аудита, договориться о котором удалось лишь в 2022 году.

Что думаешь? Оцени!
    Вячеслав Агапов
    Обсудить
    Последние новости

    Медведчук назвал три условия урегулирования на Украине. Что оппозиционный политик предлагает Зеленскому и Западу?

    Задержанного сына экс-президента Армении арестовали на месяц

    В Подмосковном лесу нашли трехметрового питона

    Молдавия предложила «Газпрому» простить ей долги за газ

    Изменившие возлюбленным люди объяснили причины неверности

    Одно уведомление на телефоне парня озадачило пользователей сети

    Вирусолог перечислил группы риска из-за нового штамма «пирола»

    В самой пророссийской стране ЕС выступили за прекращение военной помощи Украине

    Стало известно о планах России расследовать диверсии на «Северных потоках»

    В КНДР ответили на критику укрепления связей Пхеньяна и Москвы

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости