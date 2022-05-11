Молдавия захотела списания долгов за российский газ

Президент Молдавии Санду заявила, что РФ не должна настаивать на возвращении долга за газ

Президент Молдавии Майя Санду захотела списания долгов за российский газ. Она заявила в эфире телеканала TVR Молдова, что Москва не должна настаивать на возвращении средств за топливо, потребленной страной в сложный экономический период, передает ТАСС.

«Эти долги копились с 1994 года. Все это время их возмещения не требовали, а теперь просят у нас, да еще и в период, когда цены на газ так выросли», — указала глава государства.

Санду сочла подобный подход политическим. Она добавила однако, что Молдавия не готова отказаться от российского газа, поскольку потребители не смогут оплачивать более дорогое топливо западных производителей.

В апреле министр инфраструктуры Молдавии Андрей Спыну сообщил, что республика пока не готова возвращать долг российскому «Газпрому», поэтому может быть отключена от поставок газа 1 мая.

6 мая Спыну заявил, что в случае прекращения поставок российского газа в Молдавию, резервов стране хватит на 3-4 недели. Он добавил, что «Молдовагаз» до 20 числа каждого месяца обсуждает с «Газпромом» объемы газа на следующий месяц.

