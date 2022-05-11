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Молдавия захотела списания долгов за российский газ

Президент Молдавии Санду заявила, что РФ не должна настаивать на возвращении долга за газ
Майя Санду

Майя Санду. Фото: Nicolas Maeterlinck/ Globallookpress.com

Президент Молдавии Майя Санду захотела списания долгов за российский газ. Она заявила в эфире телеканала TVR Молдова, что Москва не должна настаивать на возвращении средств за топливо, потребленной страной в сложный экономический период, передает ТАСС.

«Эти долги копились с 1994 года. Все это время их возмещения не требовали, а теперь просят у нас, да еще и в период, когда цены на газ так выросли», — указала глава государства.

Санду сочла подобный подход политическим. Она добавила однако, что Молдавия не готова отказаться от российского газа, поскольку потребители не смогут оплачивать более дорогое топливо западных производителей.

В апреле министр инфраструктуры Молдавии Андрей Спыну сообщил, что республика пока не готова возвращать долг российскому «Газпрому», поэтому может быть отключена от поставок газа 1 мая.

6 мая Спыну заявил, что в случае прекращения поставок российского газа в Молдавию, резервов стране хватит на 3-4 недели. Он добавил, что «Молдовагаз» до 20 числа каждого месяца обсуждает с «Газпромом» объемы газа на следующий месяц.

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Марина Совина
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