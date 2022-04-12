Молдавия оказалась не готова возвращать долг «Газпрому»

«Молдовагаз» попросил «Газпром» дать ему больше времени на погашение долга

Вице-премьер Молдавии Андрей Спыну сообщил телеканалу Pro TV, что республика пока не готова возвращать долг российскому «Газпрому», поэтому может быть отключена от поставок газа 1 мая.

«Молдовагаз» попросил «Газпром» дать ему больше времени на погашение долга, об этом написал председатель правления компании Вадим Чебан в своем Telegram-канале. Он отметил, что «Молдовагаз» направил письменный запрос «о продлении срока действия договоренностей, касающихся проведения аудита и подписания соглашения об урегулировании исторической задолженности». Согласно протоколу от 29 октября 2021 года, соглашение должно быть подписано до 1 мая.

В апреле страна платила 1160 долларов за тысячу кубометров, цена на рынке оказалась примерно 1200 долларов (без учета транспортировки), отмечал ранее Спыну. Задолженность республики за газ оценивается в 709 миллионов долларов.

20 января «Молдовагаз» вовремя перечислил очередной платеж «Газпрому» с авансом за январь, после того как «Газпром» предупредил о приостановке поставок в том случае, если деньги не поступят к этому сроку.