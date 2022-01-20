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«Молдовагаз» рассчиталась за газ после предупреждения «Газпрома»

Вице-премьер Молдавии: «Молдовагаз» вовремя перечислила очередной платеж «Газпрому»

Фото: Вениамин Демидецкий / ТАСС

«Молдовагаз» вовремя перечислила очередной платеж «Газпрому» с авансом за январь, сообщил вице-премьер Молдавии Андрей Спыну, пишет РИА Новости.

Компания рассчиталась за газ после того, как «Газпром» 19 января предупредил о приостановке поставок в том случае, если деньги не поступят до 20 января.

Срочно расплатиться с российской стороной «Молдовагаз» обязали решением Комиссии по чрезвычайным ситуациям. В компанию должны были авансом поступить средства, выделенные на компенсацию роста тарифа на газ бытовым потребителям в период с январь по март. Речь в общей сложности идет о сумме около 26 миллионов долларов.

О том, что «Газпром» пригрозил приостановкой поставок, 19 января сообщила премьер Молдавии Наталья Гаврилица. 20 января парламент Молдавии из-за газового кризиса ввел режим чрезвычайного положения на 60 дней.

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Платон Щукин
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