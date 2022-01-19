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«Газпром» пригрозил остановить поставки газа в Молдавию

Премьер Молдавии Гаврилица заявила об угрозе введения режима ЧП из-за нехватки газа

Фото: Hannibal Hanschke / Reuters

«Газпром» пригрозил «Молдовагазу» приостановкой поставок газа, если не получит очередной платеж до 20 января. Об этом заявила премьер Молдавии Наталья Гаврилица, пишет РИА Новости.

«Вчера компания "Газпром" направила "Молдовагазу" официальное письмо, в котором предупредила о намерении прекратить поставки газа в случае непогашения платежа до 20 января. "Молдовагаз" не успел собрать деньги», — отметила она. Гаврилица планирует выступить с инициативой о введении режима ЧП в области энергетики из-за риска прекращения поставок газа в республику.

«Молдовагаз» не в состоянии самостоятельно выполнить январский платеж за поставленный газ, поэтому компания просит предоставить ей отсрочку или краткосрочный кредит. Об этом ранее заявил глава «Молдовагаза» Вадим Чебан.

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По его словам, правление компании обращается за поддержкой ко всем акционерам, в том числе к самому «Газпрому». Власти должны возместить компании НДС и компенсировать бытовым потребителям разницу между ценой на природный газ, на основании которой рассчитывается тариф, и закупочной стоимостью, уверен Чебан.

Он также считает, что проблемы Молдавии с «Газпромом» связаны с давней привычкой республики получать газ в долг. Чебан призвал не искать в этом политической подоплеки, напомнив, что «Газпром» заключил с Молдавией выгодный контракт.

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Мария Строителева
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