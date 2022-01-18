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Молдавия попросила у «Газпрома» отсрочку по выплате за газ

Глава «Молдовагаза» Чебан попросил «Газпром» о поддержке с выплатой за топливо в январе

Фото: Максим Шеметов / Reuters

«Молдовагаз» не в состоянии самостоятельно выполнить январский платеж за поставленный газ, поэтому просит предоставить ей отсрочку или краткосрочный кредит. Об этом в своем Telegram-канале написал глава «Молдовагаза» Вадим Чебан.

По его словам, правление компании обращается за поддержкой ко всем акционерам, в том числе к самому «Газпрому». Кроме того, «Молдовагаз» хочет, чтобы правительство возместило компании НДС и компенсировало бытовым потребителям разницу между ценой на природный газ, на основании которой рассчитывается тариф, и закупочной стоимостью.

Чебан считает, что еще одним способом решения проблемы могли бы стать международные кредиты для основных промышленных потребителей газа, чтобы те могли в срок и в полном объеме платить за топливо. Также глава «Молдовагаза» пообещал, что его предприятие продолжит оптимизацию расходов.

Молдавскому правительству принадлежит 35,3 процента акций «Молдовагаза», еще 50 процентами владеет «Газпром», остальное распределено между другими собственниками. 18 января вице-премьер, министр инфраструктуры и регионального развития Молдавии Андрей Спыну заметил, что российская компания, как мажоритарный акционер, должна быть заинтересована в поиске приемлемого решения.

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По его словам, Кишинев не может реагировать на столь быстрый рост цен на газ и просит главу «Газпрома» Алексея Миллера о помощи. «Молдовагаз» должен передать аванс за январь до 20 числа, но компании не хватает от 25 до 32 миллионов долларов.

Аналогичная ситуация сложилась в ноябре прошлого года, когда Молдавия просрочила первый же платеж после подписания нового пятилетнего контракта. Тогда «Газпром» в ультимативной форме потребовал погасить долг в течение двух дней. В декабре проблемы с платежом не возникало.

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Платон Щукин
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